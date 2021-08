Scontro Real e Barcellona contro la Liga | nel mirino l’accordo con CVC

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021) Non solo Messi. Nella serata di oggi,Madrid ehanno manifestato la loro opposizionefirmato dallacon il fondo di investimento CVC che, secondo i due colossi del campionato, lede gli interessi dei club spagnoli. L’intesa siglata mercoledì porterà la cessione del 10% del capitale dellaper 2,7 miliardi di euro. Verrà creata una nuova società in cui latrasferirà tutte le sue attività e in cui CVC deterrà “una quota di minoranza di circa il 10%“. Lamanterrà comunque la gestione dei diritti tv. Furioso il ...