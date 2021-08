Obbligo green pass, Galimberti: “Bene la norma della sospensione dello stipendio. Gli insegnanti per primi devono dare l’esempio” [VIDEO] (Di giovedì 5 agosto 2021) Si tratta certamente di uno dei punti più delicati del decreto approvato dal Governo sull'Obbligo di green pass per gli insegnanti e gli ATA, ovvero quello che riguarda la sospensione del personale dopo 5 giorni di assenza per mancata vaccinazione. Anche il filosofo Galimberti prende parola al dibattito. L'articolo Obbligo green pass, Galimberti: “Bene la norma della sospensione dello stipendio. Gli ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) Si tratta certamente di uno dei punti più delicati del decreto approvato dal Governo sull'diper glie gli ATA, ovvero quello che riguarda ladel personale dopo 5 giorni di assenza per mancata vaccinazione. Anche il filosofoprende parola al dibattito. L'articolo: “la. Gli ...

Advertising

borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - Agenzia_Ansa : FLASH | Green pass: cabina di regia, obbligo per personale scuola. Verso obbligo anche per studenti universitari #ANSA - VerniereDi : RT @looking4wd: Sono giunto alla convinzione che non dobbiamo combattere l'obbligo vaccinale e il green pass per gli insegnanti. Al contra… - Antipolitico16 : @matteosalvinimi E infatti per bar e ristoranti c'è l'obbligo del Green Pass .. fossi in lei farei silenzio per alm… -