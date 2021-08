Napoli, Mertens non vede di tornare, ma potrebbero volerci due mesi (Di giovedì 5 agosto 2021) Dries Mertens vuole scendere in campo con il Napoli al più presto, ma si prospetta un’attesa di un paio di mesi. Dries Mertens ha subito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 5 agosto 2021) Driesvuole scendere in campo con ilal più presto, ma si prospetta un’attesa di un paio di. Driesha subito … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Viuleeenz : RT @stevevicrn: Lautaro vuole andare al Barca? ?? Mertens vuole rimanere a Napoli? ?? scusatemi ma noi siamo l’@Inter per me l’esempio sono… - blvckgnr : @juperikizi 'Lautaro vuole andare al Barca? ?? Mertens vuole rimanere a Napoli? ?? scusatemi ma noi siamo l’@Inter p… - RAFFAELEASCOLE1 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Mertens sui social: 'Lavoro duramente per tornare il prima possibile' | VIDEO - MarcantonioCec1 : @tuttonapoli Eppure i tuoi giudizi senz'appello ti fanno gareggiare con Eziolino famoso:Mertens giocherà poche part… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Mertens sui social: 'Lavoro duramente per tornare il prima possibile' | VIDEO… -