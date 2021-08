L' OltreGreg L' incredibile Olimpiade di Paltrinieri

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il ragazzo che voleva farsi Zatopek torna da Tokyo con un argento in piscina negli 800 sl, una "wood medal" (quarto posto nei 1.500) e questo bronzo nella 10 km ottenuto nella bolgia-brodo - scappato di cottura - del parco marino di Odaiba. "Faceva molto caldo" certifica SuperGreg che viene preceduto dal campione del mondo, il tedesco Florian Wellbrock, in fuga fin dal primo giro, e dall'ungherese Kristof Rasovszky, che riesce a tamponare la rimonta del nostro Supereroe. Gregorio, in questa, è andato veramente oltre, come uno dei protagonisti della Justice League (DC Comics). Cinque anni fa, uscito con l'oro olimpico dalla vasca nei ...