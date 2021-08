LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Manfredi Rizza in finale! (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.44 Tra un ora si riprenderà con le finali, dove si assegneranno anche le medaglie, sarà presente anche il nostro atleta azzurro Manfredi Rizza nella finale Kayak singolo 200 metri. 03.40 Passano in finale Germania (Hoff e Schopf) 3:17.554, Ungheria (Nadas e Kopasz) +0.762, Bielorussia (Borykau e Yurenia) +1.321 e Spagna (Cubelos e Pena) +1.579. 03.39 750m, Spagna che prova la rimonta. 03.39 500m, posizioni che non sono mutate, Bielorussia che prova a rientrare nei primi quattro. 03.38 Primi 250m, avanti Slovacchia, Germania e le due coppie ungheresi. 03.37 Partiti! 03.36 Tocca ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.44 Tra un ora si riprenderà con le finali, dove si assegneranno anche le medaglie, sarà presente anche il nostro atleta azzurronella finale Kayak singolo 200 metri. 03.40 Passano in finale Germania (Hoff e Schopf) 3:17.554, Ungheria (Nadas e Kopasz) +0.762, Bielorussia (Borykau e Yurenia) +1.321 e Spagna (Cubelos e Pena) +1.579. 03.39 750m, Spagna che prova la rimonta. 03.39 500m, posizioni che non sono mutate, Bielorussia che prova a rientrare nei primi quattro. 03.38 Primi 250m, avanti Slovacchia, Germania e le due coppie ungheresi. 03.37 Partiti! 03.36 Tocca ...

