L’Inter pensa al post-Lukaku: Zapata e Vlahovic i nomi più caldi (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Inter programma il post-Lukaku La sua cessione non è ancora ufficiale, e in cuor loro i dirigenti nerazzurri sperano di poter ancora tenere Lukaku in nerazzurro. Qualora la partenza dell’attaccante belga divenisse effettiva, sono diversi i nomi sondati dai dirigenti nerazzurri: Zapata e Vlahovic sono quelli più caldi. “Si parla molto dell’atalantino Duvan Zapata, ormai trentenne. Ben più allettante, in ogni caso, appare la candidatura del goleador della Fiorentina, il ventunenne Dusan Vlahovic. Sul gioiello serbo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 5 agosto 2021)programma ilLa sua cessione non è ancora ufficiale, e in cuor loro i dirigenti nerazzurri sperano di poter ancora tenerein nerazzurro. Qualora la partenza dell’attaccante belga divenisse effettiva, sono diversi isondati dai dirigenti nerazzurri:sono quelli più. “Si parla molto dell’atalantino Duvan, ormai trentenne. Ben più allettante, in ogni caso, appare la candidatura del goleador della Fiorentina, il ventunenne Dusan. Sul gioiello serbo ...

