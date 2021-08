“L’ho pregato di non farlo”. Litiga con la fidanzata e sale su un traliccio, Francesco muore folgorato a 32 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) Terribile incidente nel nord Italia nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 agosto. Un uomo di 32 anni, Francesco Ragona, è salito su un traliccio dell’Enel per motivi ancora da verificare e è morto folgorato. Il corpo del 32enne ha preso fuoco e per lui non c’è stato nulla da fare. A quanto pare Francesco era in preda ai fumi dell’alcol. In questa condizione si è arrampicato sul palo dell’energia elettrica ed è avvenuto l’incidente. Tutto si è svolto nel giro di pochi secondi. Secondo una prima ricostruzione l’uomo aveva Litigato con la fidanzata che era con lui in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Terribile incidente nel nord Italia nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 agosto. Un uomo di 32Ragona, è salito su undell’Enel per motivi ancora da verificare e è morto. Il corpo del 32enne ha preso fuoco e per lui non c’è stato nulla da fare. A quanto pareera in preda ai fumi dell’alcol. In questa condizione si è arrampicato sul palo dell’energia elettrica ed è avvenuto l’incidente. Tutto si è svolto nel giro di pochi secondi. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avevato con lache era con lui in ...

