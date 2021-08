Le procedure in caso di sciopero: scuole devono avere un regolamento. Se la tua non ce l’ha ti diamo noi un modello, scaricalo (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni ha rimesso in discussione le regole che avevano, fino all’Accordo, regolato le procedure, le partecipazioni e le modalità di adesione allo sciopero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulledi raffreddamento e conciliazione indisottoscritto tra l’ARAN e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca e le rispettive Confederazioni ha rimesso in discussione le regole che avevano, fino all’Accordo, regolato le, le partecipazioni e le modalità di adesione allo. L'articolo .

Advertising

AlessandroPonz4 : @ostvest Per fortuna non è successo. In ogni caso è imbarazzante come procedure vadano ad arrecare danno durante un… - miky25395680 : @timanti444 Infatti è quel che mi chiedevo…una volta, due volte, ma poi? Chiaramente è reiterato, non esistono procedure in tal caso? - RM_marco01 : @Nero684 @mnnck27 @martafana Oppure come visto accadere tante volte, gli operai ignorano i divieti perché le proced… - logansette : @bkfrwnklin @Lex281028 @bioccolo @maxgreco In realtà dal punto di vista della sicurezza non cambia molto. Implement… - laregione : Oltre il caso -

Ultime Notizie dalla rete : procedure caso Tutor esterni e sconti fiscali per frenare le crisi aziendali ... il rafforzamento dell'organico della magistratura ordinaria e la velocizzazione delle procedure della cosiddetta Legge Pinto per i risarcimenti in caso di irragionevole durata dei processi. - - > LA ...

Definitivo: spostate dal 10 al 21 agosto le domande per assunzioni e supplenze da Gae e Gps Le sedi per entrambe le procedure saranno rese note il 10 agosto , in modo che gli aspiranti ... In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l'assegnazione delle sedi all'interno del comune o del ...

Caso Logistica, Bonaccini: "Licenziare via Whatsapp non esiste" il Resto del Carlino "La procedura va velocizzata" "Al momento dobbiamo attenerci alle poche indicazioni che abbiamo, la prima delle quali è la verifica tramite l’App indicata dal Governo. Ovviamente la procedura andrà svolta ogni giorno, e non sembra ...

Dal Comune nuove regole per gli appalti Il Comune si dota di uno strumento unico per gli affidamenti diretti, o attraverso procedure negoziate, di lavori pubblici, prestazioni di servizi e forniture di beni. E’ pronto infatti il nuovo regol ...

... il rafforzamento dell'organico della magistratura ordinaria e la velocizzazione delledella cosiddetta Legge Pinto per i risarcimenti indi irragionevole durata dei processi. - - > LA ...Le sedi per entrambe lesaranno rese note il 10 agosto , in modo che gli aspiranti ... Indi indicazione di preferenze sintetiche, l'assegnazione delle sedi all'interno del comune o del ..."Al momento dobbiamo attenerci alle poche indicazioni che abbiamo, la prima delle quali è la verifica tramite l’App indicata dal Governo. Ovviamente la procedura andrà svolta ogni giorno, e non sembra ...Il Comune si dota di uno strumento unico per gli affidamenti diretti, o attraverso procedure negoziate, di lavori pubblici, prestazioni di servizi e forniture di beni. E’ pronto infatti il nuovo regol ...