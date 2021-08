Laila, l'operaia e giovane mamma morta incastrata in un macchinario: c'è un indagato (Di giovedì 5 agosto 2021) La vittima è stata trascinata e schiacciata da una fustellatrice, un grosso macchinario che ora è sotto sequestro. La procura vuole far luce sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni di ... Leggi su today (Di giovedì 5 agosto 2021) La vittima è stata trascinata e schiacciata da una fustellatrice, un grossoche ora è sotto sequestro. La procura vuole far luce sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni di ...

Advertising

Corriere : C’è un indagato per la morte di Laila El Harim, l’operaia morta risucchiata da un macch... - Patriziospe : RT @confundustria: Camposanto Modena Aveva 40 anni e faceva l'operaia. Questa mattina una fustellatrice l'ha uccisa. Non troverete la not… - paola_guazzo : sulla morte di Leila El Harim, giovane operaia italiana, nel latino di Francesco Lepore @FLepore76 - Nutizieri : Laila, operaia morta a Camposanto. Il compagno: «Ho detto a nostra figlia che la mamma non c’è più»… - Daniele_Manca : Laila El Harim, c’è un indagato per la morte dell’operaia di Camposanto -