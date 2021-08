Il lago esonda per le forti piogge | chiusa la Statale 639 a Suello

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il maltempo di mercoledì, oltre alla paura per la situazione critica di alcuni torrenti ingrossati dalla pioggia e per alcuni eventi franosi , ha causato numerosi disagi alla viabilità e all'...

E' stato chiuso per l'esondazione del, in seguito alla forti piogge, la strada statale 639 "De Laghi di Pusiano e di Garlate" in provincia di Lecco. A comunicarlo è l'Anas. Il tratto, chiuso ...Il campeggio di Dervio Allarme rientrato, invece, per le 120 persone evacuate ieri sera dal campeggio di Dervio , nell'Altoin provincia di Lecco, a causa del maltempo. Dopo essere stati ...Dalle prime ore dell'alba il lago di Como ha invaso le strade della città, il lungolago e piazza Cavour, in seguito alle abbondanti piogge cadute negli ultimi due giorni sul Comasco e ...Squadre di soccorso sono al lavoro per liberare da fango e detriti la statale del Brennero, ancora chiusa a tratti. Esonda il lago nel Lecchese E' stato chiusa per l'esondazione del lago, in seguito ...