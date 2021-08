Honda SBK: l’ultima frontiera è a Most (Di giovedì 5 agosto 2021) La Honda riprende la sua corsa nel mondiale SBK, e affronta per la prima volta l’Autodrom Most. Il veloce tracciato della Repubblica Ceca ospita per la prima volta nella sua storia la serie iridata delle derivate, alla quale partecipa anche il team HRC. Alvaro Bautista e Leon Haslam si preparano ad affrontare questa trasferta, sperando di raccogliere qualcosina di più di quanto hanno ottenuto ad Assen. Come di prepara la Honda SBK per Most? Essendo la prima volta che il circo della Superbike affronta questo tracciato, non ci sono dati pregressi a disposizione. Non è un salto nel buio, ma quasi. In ogni caso, il duo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Lariprende la sua corsa nel mondiale SBK, e affronta per la prima volta l’Autodrom. Il veloce tracciato della Repubblica Ceca ospita per la prima volta nella sua storia la serie iridata delle derivate, alla quale partecipa anche il team HRC. Alvaro Bautista e Leon Haslam si preparano ad affrontare questa trasferta, sperando di raccogliere qualcosina di più di quanto hanno ottenuto ad Assen. Come di prepara laSBK per? Essendo la prima volta che il circo della Superbike affronta questo tracciato, non ci sono dati pregressi a disposizione. Non è un salto nel buio, ma quasi. In ogni caso, il duo ...

Advertising

corsedimoto : SUPERBIKE - Leandro #Mercado colpito dal virus: è in isolamento, ma senza alcun sintomo. Sulla #Honda Mie debutta A… - gponedotcom : Il Covid ferma Mercado: al suo posto sulla Honda MIE Delbianco a Most: Il pilota argentino positivo al test, sarà s… - SpeedweekMag : #WorldSBK MIE Honda in Most: Corona bremst Leandro Mercado aus - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: BSB Thruxton: O’Halloran cala il tris e va in fuga, Kent-Suzuki sul podio: Jason O’Halloran fa tripletta nel week-end del… - gponedotcom : BSB Thruxton: O’Halloran cala il tris e va in fuga, Kent-Suzuki sul podio: Jason O’Halloran fa tripletta nel week-e… -

Ultime Notizie dalla rete : Honda SBK SBK Most: Delbianco al via in sostituzione di Mercado Al posto dell'argentino in sella alla Honda CBR1000RR - R del team MIE Racing ci sarà Alessandro ... SBK, a Most si frena per due terzi dell'intero tracciato

SBK, incognita Most: per Razgatlioglu e Redding (pen)ultima chiamata? Con le moderne SBK il discorso cambia. Ciò che rimane uguale, per ora, è il copione legato alla ... Honda (quasi) da rifare, BMW (quasi) nel round casalingo Team HRC o che tu fai?! Chissà cosa stanno ...

Camier: "Honda progredirà, il progetto SBK prosegue" Motorsport.com, Edizione: Italia SBK: Mercado ha il COVID, a Most lo sostituisce Delbianco Il pilota argentino è risultato positivo e quindi non potrà scendere in pista in Repubblica Ceca, anche se spera di poter rientrare a Navarra. Il MIE Racing Honda Team lo sostituirà con Delbianco, che ...

SBK, BSB: Jones operato con successo, diminuiscono i sedativi SBK: Coinvolto in una drammatica scivolata nel round del British Superbike a Brands Hatch, Brad Jones è stato operato alla zona pelvica, del bacino e torace. Dopo ulteriori esami è prevista la riduzio ...

Al posto dell'argentino in sella allaCBR1000RR - R del team MIE Racing ci sarà Alessandro ..., a Most si frena per due terzi dell'intero tracciatoCon le moderneil discorso cambia. Ciò che rimane uguale, per ora, è il copione legato alla ...(quasi) da rifare, BMW (quasi) nel round casalingo Team HRC o che tu fai?! Chissà cosa stanno ...Il pilota argentino è risultato positivo e quindi non potrà scendere in pista in Repubblica Ceca, anche se spera di poter rientrare a Navarra. Il MIE Racing Honda Team lo sostituirà con Delbianco, che ...SBK: Coinvolto in una drammatica scivolata nel round del British Superbike a Brands Hatch, Brad Jones è stato operato alla zona pelvica, del bacino e torace. Dopo ulteriori esami è prevista la riduzio ...