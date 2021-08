Green Pass falso o contraffatto: non ci pensare nemmeno (Di giovedì 5 agosto 2021) Ulteriori informazioni tecniche riguardanti il funzionamento sono disponibili su GitHub e nel documento relativo alla Decisione di Esecuzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea a ... Leggi su punto-informatico (Di giovedì 5 agosto 2021) Ulteriori informazioni tecniche riguardanti il funzionamento sono disponibili su GitHub e nel documento relativo alla Decisione di Esecuzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea a ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Camera: Orlando a question time su obbligo green pass al lavoro e crisi aziendali ... in raccordo con le Regioni, relative alla salute dei cittadini nell'utilizzo dei mezzi di trasporto e alla didattica in presenza, anche in riferimento all'uso del green pass. Il ministro delle ...

Green Pass falso o contraffatto: non ci pensare nemmeno A poche ore di distanza dall'introduzione del Green Pass obbligatorio in tutto il paese, in attesa degli ultimi chiarimenti sulle modalità della sua applicazione, nella sezione del sito istituzionale dedicata alle domande più frequenti sul ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa GREEN PASS STAZIONE Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...

Green pass obbligatorio: cosa cambia dal 6 agosto Da domani il green pass sarà obbligatorio per accedere a una serie di luoghi pubblici al chiuso. Scopri quali sono leggendo tutto l’articolo!

