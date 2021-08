Green pass | accordo su test rapidi in farmacia | 8 euro per 12-18 anni | 15 euro per over 18

Advertising

borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : Se la maggioranza procederà su una strada contraria a costituzione e trattati non rimane che il ricorso all'impugna… - Mercury46192284 : RT @CiroNostro: Auguro un lieto pomeriggio di mezza estate a tutti quei gigachad che si son già procurati un green pass pezzotto. - MAJO64 : RT @CScientifica: Su Visione TV con Arnaldo Vitangeli analizziamo l'imposizione del Green Pass a scuola e le possibili reazioni. Il nuovo r… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto sulle nuove regole del. Un decreto che riguarda soprattutto la scuola - il mondo di insegnati, studenti e personale del settore dell'Istruzione - e quello dei trasporti. L'approvazione nella serata di giovedì 5 ...I volontari che hanno partecipato alla sperimentazione del vaccino possono tirare un sospiro di sollievo. Per accedere ai luoghi pubblici oppure per viaggiare, non dovranno preoccuparsi del. Almeno per ora. Il governo ieri ha infatti deciso di esonerare dalla certificazione verde, ma solo per 60 giorni, chi ha completato la vaccinazione sperimentale. Mentre invece chi ha ..."Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. In questa fase la scelta del governo ...(Ansa) "Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del green pass per gestire questa fase epidemica. In questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare chius ...