Forza ‘cialtroni’! Io credo in voi e nel vostro Capo (Di giovedì 5 agosto 2021) Mai sazio, mi è capitato di rivedere per l’ennesima volta quel fantastico film di Mario Monicelli: L’audace colpo dei soliti ignoti. Sintetizziamo. Il film: una banda di cialtroni di mezza tacca viene coinvolta in un progetto di furto dell’incasso del Totocalcio di una domenica calcistica a Milano. Progetto iniziato con un piano preciso che andò poi completamente a rotoli (“…alla viva il signor parroco!”). I cialtroni ne combinano una più del diavolo: non una mossa “sc… sc… scientifica e calcolata” che vada a segno: alla fine, il bottino però è nelle loro mani. Poi, sempre cialtroni quali sono, non riescono a sfruttare la imprevista e impensabile riuscita delle loro azioni. Non so perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Mai sazio, mi è capitato di rivedere per l’ennesima volta quel fantastico film di Mario Monicelli: L’audace colpo dei soliti ignoti. Sintetizziamo. Il film: una banda di cialtroni di mezza tacca viene coinvolta in un progetto di furto dell’incasso del Totocalcio di una domenica calcistica a Milano. Progetto iniziato con un piano preciso che andò poi completamente a rotoli (“…alla viva il signor parroco!”). I cialtroni ne combinano una più del diavolo: non una mossa “sc… sc… scientifica e calcolata” che vada a segno: alla fine, il bottino però è nelle loro mani. Poi, sempre cialtroni quali sono, non riescono a sfruttare la imprevista e impensabile riuscita delle loro azioni. Non so perché ...

