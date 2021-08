Dramma Ballack: il figlio 18enne è morto in un incidente in quad (Di giovedì 5 agosto 2021) Un gravissimo lutto ha colpito l’ex calciatore Michael Ballack. Il figlio Emilio, 18enne, è morto a causa di un incidente in quad, l’episodio si è verificato in Portogallo. Ancora non sono stati comunicati i dettagli sull’episodio, i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto Emilio Ballack dal quad, ma purtroppo i tentativi di salvarlo sono stati inutili. Negli ultimi giorni il figlio dell’ex calciatore aveva pubblicato sui social diverse foto delle vacanze che stava trascorrendo proprio in Portogallo. Poi questo gravissimo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 5 agosto 2021) Un gravissimo lutto ha colpito l’ex calciatore Michael. IlEmilio,, èa causa di unin, l’episodio si è verificato in Portogallo. Ancora non sono stati comunicati i dettagli sull’episodio, i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto Emiliodal, ma purtroppo i tentativi di salvarlo sono stati inutili. Negli ultimi giorni ildell’ex calciatore aveva pubblicato sui social diverse foto delle vacanze che stava trascorrendo proprio in Portogallo. Poi questo gravissimo ...

