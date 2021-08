Confartigianato e Comune di Nocera Inferiore, al via i progetti per i giovani (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Parte a settembre il primo laboratorio di formazione dedicato alla creazione di impresa e pianificazione della carriera, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Il Comune di Nocera Inferiore, su impulso dell’ assessorato alle Politiche dello sviluppo economico e fondi comunitari guidato da Antonio Franza, aveva aderito la scorsa primavera all’iniziativa del Progetto DARE – Day one alliance, promossa da Confartigianato Salerno. Il Comune di Nocera Inferiore si era ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Parte a settembre il primo laboratorio di formazione dedicato alla creazione di impresa e pianificazione della carriera, rivolto aitra i 18 e i 29 anni. Ildi, su impulso dell’ assessorato alle Politiche dello sviluppo economico e fondi comunitari guidato da Antonio Franza, aveva aderito la scorsa primavera all’iniziativa del Progetto DARE – Day one alliance, promossa daSalerno. Ildisi era ...

anteprima24 : ** #Confartigianato e #Comune di Nocera Inferiore, al via i progetti per i #Giovani ** - Nazione_Arezzo : Confartigianato: bene gli impegni del Comune di Montevarchi per aiutare le Pmi - Confartimprese : Il #DlSemplificazioni è legge. Tra le principali misure previste, quelle relative al #Superbonus 110%, che sarà più… - elenaricci1491 : La richiesta al comune di Taranto - TarantiniTime : La richiesta al comune di Taranto -