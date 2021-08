Biglietti Juventus-Atalanta: ticket in vendita da oggi. Ecco il link per acquistarli (Di giovedì 5 agosto 2021) Tramite il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha diramato un comunicato per quanto concerne la vendita dei Biglietti per l’amichevole con la Juventus. Biglietti Juventus-Atalanta: Ecco tutti i dettagli I ticket saranno a disposizione di tutti il 5 agosto esclusivamente online. Si pensa che si possano prendere tramite il sito ufficiale della Juventus. A disposizione ci L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La stagione 2021-2022 ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tramite il proprio sito ufficiale, l’ha diramato un comunicato per quanto concerne ladeiper l’amichevole con latutti i dettagli Isaranno a disposizione di tutti il 5 agosto esclusivamente online. Si pensa che si possano prendere tramite il sito ufficiale della. A disposizione ci L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: La stagione 2021-2022 ...

Advertising

forumJuventus : ?? Il 14/8 si torna allo Juventus Stadium! ?? Amichevole con l'Atalanta powered by @socios ?? Tutte le info su prezz… - MaxScherzyIT : RT @GiovaAlbanese: Ufficiale: sabato 14 agosto (ore 20.30) la #Juve affronterà in amichevole l’#Atalanta all'Allianz Stadium. E ci sarà il… - Enzo54847297 : RT @Bea_Mary84: Oggi un #MariannaPerIlSociale a tema Juventus Football Club ?? La Juve ha confermato innanzitutto che la capienza dello Sta… - robertopontillo : Ufficiale: sabato 14 agosto (ore 20.30) la #Juve affronterà in amichevole l’#Atalanta all'Allianz Stadium. E ci sar… - Mau_Romeo : Da domani in vendita i biglietti per l'amichevole di Sabato 14/8 con l'Atalanta Qui i prezzi -