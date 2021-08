Barbara d’Urso, confessione a cuore aperto: “Oggi sono più sensibile” (Di giovedì 5 agosto 2021) Barbara d’Urso si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto, rivelando quello che non aveva mai detto prima al suo fedele pubblico. Barbara d’Urso, nonostante si stia godendo le meritate vacanze dopo una stagione televisiva molto difficile e senza dubbio impegnativa, non manca di condividere attimi di vita quotidiana con i suoi fedeli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 5 agosto 2021)si è lasciata andare ad una, rivelando quello che non aveva mai detto prima al suo fedele pubblico., nonostante si stia godendo le meritate vacanze dopo una stagione televisiva molto difficile e senza dubbio impegnativa, non manca di condividere attimi di vita quotidiana con i suoi fedeli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

JacopoOrtolani2 : RT @Rikki6ixx: @marco_laurenti_ Allucinante. Non riesco nemmeno a visualizzare la volumetria di 15 milioni di televisori. Ci vorrà una disc… - Rikki6ixx : @marco_laurenti_ Allucinante. Non riesco nemmeno a visualizzare la volumetria di 15 milioni di televisori. Ci vorrà… - zazoomblog : Barbara d’Urso: la dolce dedica per il figlio - #Barbara #d’Urso: #dolce #dedica - Steph3nie1 : Non è un caso che dopo il lockdown stiamo prendendo ori nell'atletica. Voglio vedere gli altri paesi se dovevano sc… - DonnaGlamour : Barbara D’Urso col pancione, la dedica al figlio: “Unico punto di felicità perfetta” -