Amici | lo sfogo di Sangiovanni | “Stanco ma fortunato”

Sangiovanni si è lasciato andare su Instagram ad uno sfogo dopo le intense giornate di lavoro che l'hanno visto assoluto protagonista. Il cantante di Amici 20 ha elencato i tanti aspetti negativi della sua nuova vita dopo il talent, ma si è detto fortunato per quanto sta vivendo. Sangiovanni si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram nel quale si è aperto confidando tutte

