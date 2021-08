Amanda Knox rivela: “Sono incinta, documenterò tutto in una miniserie” (Di giovedì 5 agosto 2021) Amanda Knox e il marito Christopher Robinson hanno rivelato in un episodio del loro podcast di essere in dolce attesa La 34enne Amanda Knox ritorna a far parlare di sè, nel podcast che conduce insieme al marito “Chris Labyrinths: Getting Lost With Amanda“ ha infatti annunciato di essere incinta. “Yes! Grazie a Dio ce l’abbiamo fatta”. La scrittrice di Seattle ha infatti registrato l’audio del momento in cui, insieme al marito Christopher Robinson, legge il risultato del test di gravidanza: “Tre barre!”. Amanda Knox inoltre ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021)e il marito Christopher Robinson hannoto in un episodio del loro podcast di essere in dolce attesa La 34enneritorna a far parlare di sè, nel podcast che conduce insieme al marito “Chris Labyrinths: Getting Lost With“ ha infatti annunciato di essere. “Yes! Grazie a Dio ce l’abbiamo fatta”. La scrittrice di Seattle ha infatti registrato l’audio del momento in cui, insieme al marito Christopher Robinson, legge il risultato del test di gravidanza: “Tre barre!”.inoltre ...

