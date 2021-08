A Torino in migliaia in piazza contro il Green pass: «Così ci uccidono definitivamente» – I video (Di giovedì 5 agosto 2021) Quando mancano poche ore all’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass, a Torino va in scena l’ennesima manifestazione di protesta organizzata contro la misura anti-Covid. In piazza Castello si sono ritrovate alcune migliaia di persone per il “No paura day”, contro il Green pass, contro l’obbligo vaccinale e contro la proroga dello stato di emergenza. «Siamo contro scelte illegittime e incostituzionali che discriminano e dividono. Così ci uccidono ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Quando mancano poche ore all’entrata in vigore dell’obbligo di, ava in scena l’ennesima manifestazione di protesta organizzatala misura anti-Covid. InCastello si sono ritrovate alcunedi persone per il “No paura day”,ill’obbligo vaccinale ela proroga dello stato di emergenza. «Siamoscelte illegittime e incostituzionali che discriminano e dividono.ci...

Advertising

mludodc : RT @RadioSavana: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per… - RosPalumbo71 : RT @RadioSavana: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per… - LUBOHAIXIA : RT @RadioSavana: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per… - PhoenixHjh : RT @RadioSavana: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per… - Gilbettinelli : RT @RadioSavana: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per… -