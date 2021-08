A Milano un Centro vaccinale mobile per immunizzare i senzatetto (Di giovedì 5 agosto 2021) progetto arca 05 agosto 2021 12:27 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 agosto 2021) progetto arca 05 agosto 2021 12:27 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...

Advertising

FBiasin : Pizzeria: 2 Bruschettone 1 Diavola 1 Prosciutto 2 Birre Tot.26€ +caffè e amaro offerti Per essere Milano Centro… - marketingpmi : RT @davidecoita: Una riflessione lucida su @ilfoglio_it di oggi. Come può un moderato votare Bernardo a Milano e Michetti a Roma? E per fav… - BabyAuricchio : Oggi fake confident col gomito fuori dal finestrino in centro a Milano anche se stavo sudando freddo perché non sapevo dove cazzo andare - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: A Milano un Centro vaccinale mobile per immunizzare i senzatetto #progettoarca - DotMaxG72 : @GriffINTER @Ilpessimo75 @Twinterista19 @GFI65 Andrea, non hai risposto: hai comprato un appartamento o una villa i… -