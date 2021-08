Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 agosto 2021)DEL 4 AGOSTOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1-NAPOLI E’ STATO SPENTO INCENDIO DIVAMPATO IN PRECEDENZA TRA IL BIVIO PERSUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO: CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA; RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA STESSA ARDEATINA, TRA IL DIVINO ...