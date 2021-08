Vaccino: ”Serve produrne di più, i paesi poveri non ne hanno e qui servirà una terza dose” (Di mercoledì 4 agosto 2021) E’ ancora tutto da vedere, al momento sia le autorità sanitarie che l’Ema sono concordi nell’affermare che un ciclo completo di vaccini (entrambi le dosi), al momento basta per scongiurare eventuali conseguenze dannose per chi infettato e, per un periodo compreso fra 7 e 12 mesi (poi dipende dall’organismo di ciascuno di noi), la protezione dovrebbe essere garantita. Ovvio però che sussistono categorie più fragili, come ad esempio gli anziani (spesso anche con patologie), che per ragioni anagrafiche sviluppano meno anticorpi, e per questi l’eventualità di una terza dose è un fattore determinante. Tuttavia, vista soprattutto l’enorme disparità che c’è tra i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) E’ ancora tutto da vedere, al momento sia le autorità sanitarie che l’Ema sono concordi nell’affermare che un ciclo completo di vaccini (entrambi le dosi), al momento basta per scongiurare eventuali conseguenze dannose per chi infettato e, per un periodo compreso fra 7 e 12 mesi (poi dipende dall’organismo di ciascuno di noi), la protezione dovrebbe essere garantita. Ovvio però che sussistono categorie più fragili, come ad esempio gli anziani (spesso anche con patologie), che per ragioni anagrafiche sviluppano meno anticorpi, e per questi l’eventualità di unaè un fattore determinante. Tuttavia, vista soprattutto l’enorme disparità che c’è tra i ...

