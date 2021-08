Una serata all'insegna della moda e della beneficenza. Grazie a Luisaviaroma e Unicef (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lo scorso 31 luglio, Luisaviaroma ha presentato a Capri la quarta edizione dell’evento benefico in collaborazione con Unicef. «In questi anni abbiamo raccolto 8 milioni di euro (cui aggiungere i cinque milioni raccolti durante la serata, ndr) da destinare a una giusta causa» ha spiegato Andrea Panconesi, ceo del retailer fiorentino. «Quando mia figlia mi ha chiesto di fare qualcosa per i bambini ho pensato che da solo non avrei avuto la forza: è nato così l’abbinamento con Unicef». «Non ci fermiamo davanti a nessun ostacolo se c'è un bambino che ha bisogno di noi» ha aggiunto Paolo Rozera, direttore generale ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lo scorso 31 luglio,ha presentato a Capri la quarta edizione dell’evento benefico in collaborazione con. «In questi anni abbiamo raccolto 8 milioni di euro (cui aggiungere i cinque milioni raccolti durante la, ndr) da destinare a una giusta causa» ha spiegato Andrea Panconesi, ceo del retailer fiorentino. «Quando mia figlia mi ha chiesto di fare qualcosa per i bambini ho pensato che da solo non avrei avuto la forza: è nato così l’abbinamento con». «Non ci fermiamo davanti a nessun ostacolo se c'è un bambino che ha bisogno di noi» ha aggiunto Paolo Rozera, direttore generale ...

