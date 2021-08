The Witcher: in Polonia gli alberi più storici hanno i nomi dei personaggi del franchise (Di mercoledì 4 agosto 2021) Se avete mai desiderato toccare la...corteccia di Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg o persino di Ranuncolo, sappiate che in Polonia si può. Alcuni alberi secolari e storici nella città polacca di Ostro??ka ora prendono ufficialmente il nome da personaggi chiave dell'universo di The Witcher. Il consiglio comunale di Ostro??ka ha approvato l'iniziativa del consiglio dei giovani, che ha proposto l'idea del progetto "The Witcher Trees" nel novembre 2020. Il documento è stato finalmente firmato il 25 marzo 2021 dalle autorità, tuttavia le informazioni sono apparse sul sito di media locali ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Se avete mai desiderato toccare la...corteccia di Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg o persino di Ranuncolo, sappiate che insi può. Alcunisecolari enella città polacca di Ostro??ka ora prendono ufficialmente il nome dachiave dell'universo di The. Il consiglio comunale di Ostro??ka ha approvato l'iniziativa del consiglio dei giovani, che ha proposto l'idea del progetto "TheTrees" nel novembre 2020. Il documento è stato finalmente firmato il 25 marzo 2021 dalle autorità, tuttavia le informazioni sono apparse sul sito di media locali ...

The Witcher III Wild Hunt: la versione con ESPANSIONI a prezzo REGALO Telefonino.net The Witcher, sette storici alberi polacchi prendono il nome dai personaggi della serie! Alcuni alberi in Polonia sono stati ribattezzati con i nomi di alcuni dei personaggi della serie Netflix, The Witcher.

