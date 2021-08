Telegram Desktop si aggiorna: nuovo sfondo predefinito (Di mercoledì 4 agosto 2021) Breve comunicato per informarvi che Telegram Desktop si è aggiornato per Windows 10 introducendo un nuovo sfondo predefinito e altre novità. Cosa c’è di nuovo? nuovo aspetto Goditi una nuova icona dell’app e un nuovo sfondo predefinito. Nuove impostazioni di auto-eliminazione Attiva l’autoeliminazione nelle tue chat per rimuovere i messaggi dopo un mese (anche dopo un giorno o una settimana). GIF condivise Trova rapidamente tutte le GIF di una chat usando la nuova sezione GIF nei media ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 4 agosto 2021) Breve comunicato per informarvi chesi èto per Windows 10 introducendo une altre novità. Cosa c’è diaspetto Goditi una nuova icona dell’app e un. Nuove impostazioni di auto-eliminazione Attiva l’autoeliminazione nelle tue chat per rimuovere i messaggi dopo un mese (anche dopo un giorno o una settimana). GIF condivise Trova rapidamente tutte le GIF di una chat usando la nuova sezione GIF nei media ...

