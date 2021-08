SuperEnalotto SiVinceTutto estrazione oggi mercoledì 4 agosto 2021 | i numeri estratti stasera

Advertising

CorriereCitta : #SuperEnalotto #SiVinceTutto estrazione oggi mercoledì #4agosto 2021, i numeri estratti stasera - italiaserait : SiVinceTutto SuperEnalotto: mercoledì 04 agosto 2021: i numeri vincenti - infoitcultura : SiVinceTutto ultima estrazione 28 luglio superenalotto oggi - infoitcultura : Sivincetutto Superenalotto di mercoledì 28 luglio, i numeri vincenti - infoitcultura : SiVinceTutto Superenalotto 28 luglio 2021: festa per i 5 -

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto SiVinceTutto

Si vince tutto, a seguire i sei numeri vincenti estratti relativi a giorno 4 agosto. Ogni mercoledì in palio c'è l'intero jackpot.è un concorso speciale delche ogni mercoledì mette in palio tutto il montepremi in un'unica estrazione. Partito nell'aprile del 2011, inizialmente prevedeva un solo ...Ogni regione ne ha diverse e, prendendo come esempio la storia di Genova , solo la Liguria ne ha cinque distribuite in tutto il territorio/ Estrazione oggi 28 luglio: ...Si vince tutto, a seguire i sei numeri vincenti estratti relativi a giorno 4 agosto. Ogni mercoledì in palio c'è l'intero jackpot.Nei primi sette mesi del 2021 il Superenalotto – comprendente anche la raccolta del SiVinceTutto – ha incassato 915,8 milioni di euro. Nell’anno in corso la vincita più alta (finora unico ‘6’) è stata ...