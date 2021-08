Spagna: due femminicidi in quattro giorni, 30 da inizio anno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il governo spagnolo ha confermato il trentesimo caso di probabile femminicidio da inizio anno, uno dei due avvenuti tra venerdì e lunedì scorsi: si tratta di cifre che allarmano sempre di più le ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il governo spagnolo ha confermato il trentesimo caso di probabileo da, uno dei due avvenuti tra venerdì e lunedì scorsi: si tratta di cifre che allarmano sempre di più le ...

Spagna: due femminicidi in quattro giorni, 30 da inizio anno Il governo spagnolo ha confermato il trentesimo caso di probabile femminicidio da inizio anno, uno dei due avvenuti tra venerdì e lunedì scorsi: si tratta di cifre che allarmano sempre di più le autorità iberiche. L'ultimo caso di cui si è avuto conferma è quello dell'uccisione di una ragazza di 25 ...

