Rapporto Usa: «Il Covid è uscito dal laboratorio» (Di mercoledì 4 agosto 2021) La questione della nascita del Covid-19 è tornata sotto i riflettori negli Stati Uniti. I deputati repubblicani della Commissione esteri della Camera dei Rappresentanti hanno pubblicato ieri un aggiornamento del loro Rapporto sulle origini del virus. Un aggiornamento che presenta delle conclusioni significativamente inquietanti. Non soltanto, secondo il documento, sarebbe ormai certo che il Covid-19 sia fuoriuscito dal laboratorio di Wuhan. Ma la stessa epidemia sarebbe in realtà scoppiata molto prima del suo inizio ufficiale. «Crediamo che adesso sia ora di liquidare completamente il wet market come ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 agosto 2021) La questione della nascita del-19 è tornata sotto i riflettori negli Stati Uniti. I deputati repubblicani della Commissione esteri della Camera dei Rappresentanti hanno pubblicato ieri un aggiornamento del lorosulle origini del virus. Un aggiornamento che presenta delle conclusioni significativamente inquietanti. Non soltanto, secondo il documento, sarebbe ormai certo che il-19 sia fuoridaldi Wuhan. Ma la stessa epidemia sarebbe in realtà scoppiata molto prima del suo inizio ufficiale. «Crediamo che adesso sia ora di liquidare completamente il wet market come ...

Advertising

Vanja624 : @Pato09545857 @martonska @SteReb65 @Eurosport_IT Siamo 59 milioni, non scordatevelo. La Gb 67, la Francia 68, la Ge… - ZPeppem : RT @DomaniGiornale: I risultati del rapporto potrebbero fornire il sostegno necessario per un procedimento di impeachment contro il governa… - DomaniGiornale : I risultati del rapporto potrebbero fornire il sostegno necessario per un procedimento di impeachment contro il gov… - umanesimo : 2/2 il bias dell'excess mortality rispetto ai decessi dichiarati è un pattern che si ripete per numeri assoluti en… - agenzia_nova : #Usa Le parole del presidente giungono dopo la pubblicazione di un rapporto della procuratrice generale di New Yo… -