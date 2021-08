RAI SPORT: Rinnovo Insigne, gira una voce su De Laurentiis. Retroscena Lotito – Immobile (Di mercoledì 4 agosto 2021) Insigne e De Laurentiis potrebbero incontrarsi a Castel Di Sangro nei prossimi giorni. Il Rinnovo del capitano del Napoli sarà l’argomento principale del faccia a faccia. Secondo quanto rivelato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai SPORT, il futuro di Lorenzo Insigne a Napoli non è così certo. “Al di là delle cifre che sono importanti nel calcio, ma nessuno si è posto un problema: sicuri che De Laurentiis offrirà un quinquennale ad un giocatore che ha già 30 anni? Le persone amiche di Lorenzo, perché c’è tutto un mondo a Frattamaggiore, le ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 agosto 2021)e Depotrebbero incontrarsi a Castel Di Sangro nei prossimi giorni. Ildel capitano del Napoli sarà l’argomento principale del faccia a faccia. Secondo quanto rivelato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli da Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai, il futuro di Lorenzoa Napoli non è così certo. “Al di là delle cifre che sono importanti nel calcio, ma nessuno si è posto un problema: sicuri che Deoffrirà un quinquennale ad un giocatore che ha già 30 anni? Le persone amiche di Lorenzo, perché c’è tutto un mondo a Frattamaggiore, le ...

Ultime Notizie dalla rete : RAI SPORT DIRETTA/ Nicolai Lupo - Cherif Ahmed (risultato 0 - 1) streaming Rai: brutta partenza! ...BEACH VOLLEY IN DIRETTA STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020 Come sempre la diretta tv di Nicolai Lupo - Cherif Ahmed di beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, ...

Andre de Grasse vince l'oro dei 200 Il canadese Andre de Grasse ha vinto la medaglia d'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il tempo di 19 secondi e 62 centesimi (nuovo record del Canada) . Medaglia d'argento per l'...

Beach volley, il Brasile per la prima volta senza medaglie Rai Sport RAI SPORT: Rinnovo Insigne, gira una voce su De Laurentiis. Retroscena Lotito – Immobile Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli tarda ad arrivare. Secondo Ciro venereato il futuro del capitano non è ancora definito.

Link, ecco i protagonisti dell'edizione 2021 Torna a Trieste Link Festival del giornalismo e dei nuovi media: l’appuntamento si rinnova nel cuore della città, la scenografica Piazza Unità d’Italia adagiata sul mare, da giovedì 2 a domenica 5 set ...

