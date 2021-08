Pedone investito in piazza Respighi, si cercano testimoni (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Reparto Radiomobile della Polizia Municipale è alla ricerca di testimoni in grado di fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto ieri mattina 3 agosto, intorno alle 10.00, in piazza Respighi angolo via Umberto Giordano, in cui una donna di 90 anni è stata investita sulle strisce pedonali da un’auto che si è data alla fuga. La donna, per la quale i sanitari si sono riservati la prognosi, è stata trasportata all’Ospedale San Giovanni Bosco, mentre sull’accaduto sta indagando la Polizia Municipale che sta provvedendo all’acquisizione delle telecamere presenti in zona per risalire ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Reparto Radiomobile della Polizia Municipale è alla ricerca diin grado di fornire informazioni utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto ieri mattina 3 agosto, intorno alle 10.00, inangolo via Umberto Giordano, in cui una donna di 90 anni è stata investita sulle strisce pedonali da un’auto che si è data alla fuga. La donna, per la quale i sanitari si sono riservati la prognosi, è stata trasportata all’Ospedale San Giovanni Bosco, mentre sull’accaduto sta indagando la Polizia Municipale che sta provvedendo all’acquisizione delle telecamere presenti in zona per risalire ...

Advertising

nuovasocieta : Pedone investito in piazza Respighi, si cercano testimoni - GrossetoNotizie : Pedone investito lungo la Strada delle Collacchie: trasportato a Siena - FirenzePost : Seravezza (LU): muore pedone investito da mezzo pesante, inutili i soccorsi - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Pedone investito da un'auto in via Strozzi, trasportato al Santo Stefano in codice gia… - UdineseTV : Aquileia: pedone investito mentre attraversa la strada - -