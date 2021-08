Paola Egonu single: chi è l’ex fidanzata Kasia Skorupa (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il simbolo della pallavolo femminile italiana Paola Egonu è tornata single: chi è l’ex fidanzata Kasia Skorupa. (Toru Hanai/Getty Images)Qualche tempo fa, fece scalpore il coming out di Paola Egonu: la pallavolista, simbolo in Italia di questo sport, sostenne pubblicamente di essere innamorata di una sua collega. Si trattava di Katarzyna Skorupa, sua compagna di squadra all’epoca nell’AGIL Volley di Novara. Classe 1998, la Egonu aveva solo 20 anni e da allora diverse cose sono cambiate. La ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il simbolo della pallavolo femminile italianaè tornata: chi è. (Toru Hanai/Getty Images)Qualche tempo fa, fece scalpore il coming out di: la pallavolista, simbolo in Italia di questo sport, sostenne pubblicamente di essere innamorata di una sua collega. Si trattava di Katarzyna, sua compagna di squadra all’epoca nell’AGIL Volley di Novara. Classe 1998, laaveva solo 20 anni e da allora diverse cose sono cambiate. La ...

