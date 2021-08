“Non parlare di cosa non sai. Fatti i ca**i tuoi”: Arisa sbotta. Con chi ce l’ha? (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, ha lanciato una “bomba” su Arisa che la famosa cantante non ha affatto gradito, replicando duramente. Dagospia ha inFatti riportato che Arisa non farà parte del prossimo cast di Amici, il celebre programma condotto da Maria De Filippi. Il suo posto dovrebbe essere preso da Lorella Cuccarini, che passerà quindi dal ballo al canto, almeno stando a quanto affermato dal portale diretto da Roberto D’Agostino. In realtà, lo “scoop” è stato soltanto ripreso da Dagospia, dato che già qualche settimana fa il settimanale Chi aveva rivelato che Arisa non avrebbe più ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, ha lanciato una “bomba” suche la famosa cantante non ha affatto gradito, replicando duramente. Dagospia ha inriportato chenon farà parte del prossimo cast di Amici, il celebre programma condotto da Maria De Filippi. Il suo posto dovrebbe essere preso da Lorella Cuccarini, che passerà quindi dal ballo al canto, almeno stando a quanto affermato dal portale diretto da Roberto D’Agostino. In realtà, lo “scoop” è stato soltanto ripreso da Dagospia, dato che già qualche settimana fa il settimanale Chi aveva rivelato chenon avrebbe più ...

