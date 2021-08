Ma i tifosi vip dell’Inter (giornalisti soprattutto) li leggono i giornali?

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Questo inizio agosto 2021 sta regalando momenti sorprendenti. E non ci riferiamo alla domenica in cui nel giro di un quarto d’ora abbiamo vinto due medaglie d’oro nell’atletica leggera, di cui una nei 100 metri. Ci riferiamoalla reazione dell’ambiente interista alla notizia che l’Inter sta per vendere – alla cifra astronomica di 130 milioni di euro, decisamente fuori mercato, dovrebbero accendere un cero a San Siro – Lukaku al Chelsea. Già stamattina abbiamo registrato l’indignazione del tifoso splendidamente esemplificata dalla Gazzetta dello sport. Ha preso la parola anche Enrico Mentana – noto tifoso interista, tra i promotori con Cottarelli Bonolis e altri ...

...intanto irestano in apprensione e sono tanti quelli che esprimono delusione per una cessione considerata ormai in dirittura d'arrivo. "Come sostituirlo adesso?" Tra questi ce n'è unocome ...Se sui social isi sono scatenati da ore sul fronte Lukaku (#LukakuNonSiTocca spopola ovunque), i sostenitoridell'Inter devono ancora sfogarsi. L'unico che si espone (su Facebook) è Enrico Mentana, tra l'...È lunare questa corsa degli interisti vip e dei giornalisti a cadere dalle nuvole per la cessione di Lukaku. Ma dov'erano rimasti nascosti nei mesi scorsi?Il futuro di Romelu Lukaku sembra indirizzato verso il Chelsea. Il club inglese ha deciso di fare sul serio per il calciatore belga e ha messo sul piatto quasi 130 milioni di euro, per il calciatore è ...