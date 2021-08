Kit Harington: “Ho avuto problemi mentali dopo Il Trono di Spade, mi sono fermato per un anno” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Kit Harington ha interpretato uno dei personaggi più amati della serie cult “Il Trono di Spade” per otto stagioni. L’attore ha prestato il volto a Jon Snow, non senza qualche difficoltà. Durante una intervista al The Jess Cagle Show del broadcast americano SiriusXM, Harington ha rivelato che ha dovuto prendersi un anno di pausa dopo la conclusione dell’epopea della Rete HBO. L’attore 34enne ha detto che la “natura” della serie così violenta, intensa ed emotiva ha avuto ripercussioni anche nella sua vita privata. “sono andato incontro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Kitha interpretato uno dei personaggi più amati della serie cult “Ildi” per otto stagioni. L’attore ha prestato il volto a Jon Snow, non senza qualche difficoltà. Durante una intervista al The Jess Cagle Show del broadcast americano SiriusXM,ha rivelato che ha dovuto prendersi undi pausala conclusione dell’epopea della Rete HBO. L’attore 34enne ha detto che la “natura” della serie così violenta, intensa ed emotiva haripercussioni anche nella sua vita privata. “andato incontro a ...

