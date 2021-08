Kaio Jorge Juventus, il brasiliano è arrivato a Torino: le cifre dell’affare (Di mercoledì 4 agosto 2021) Kaio Jorge Juventus – Torino abbraccia il suo nuovo gioiellino. L’attaccante brasiliano classe 2002, infatti, è arrivato poco fa nel capoluogo piemontese. Alle ore 10.00 il giocatore è atterrato all’aeroporto Caselle con un volo di linea. Leggi anche: Kaio Jorge Juventus: svelata la data dello sbarco a Torino Tra pochi minuti dovrebbe svolgere le consuete visite mediche presso il JMedical, per poi iniziare ufficialmente la sua avventura in bianconero. Kaio Jorge Juventus: ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 4 agosto 2021)abbraccia il suo nuovo gioiellino. L’attaccanteclasse 2002, infatti, èpoco fa nel capoluogo piemontese. Alle ore 10.00 il giocatore è atterrato all’aeroporto Caselle con un volo di linea. Leggi anche:: svelata la data dello sbarco aTra pochi minuti dovrebbe svolgere le consuete visite mediche presso il JMedical, per poi iniziare ufficialmente la sua avventura in bianconero.: ...

Advertising

romeoagresti : ?? #KaioJorge arriverà a Torino domani // Kaio Jorge will be in Turin tomorrow ????????@GoalItalia @goal - romeoagresti : La #Juventus sta lavorando per portare #KaioJorge giovedì a Torino // Juve are working on bringing Kaio Jorge to T… - forumJuventus : ? Ufficiale: il Santos conferma ???? Kaio Jorge andrà alla Juve ?? - matthewdamnsure : @mirkonicolino Mirko ma Kaio Jorge non deve fare quarantena coke l'agente di Dybala? - giuliogaming : RT @samuele_indirli: ???? Kaio Jorge è atterrato a Torino. ???? ???? Sono previste per oggi le visite mediche #Juventus -