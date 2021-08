Incidente mortale a Giugliano: morto un 20enne e due feriti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tragico Incidente mortale oggi a Giugliano, morto il ragazzo a bordo della moto e feriti il secondo passeggero e il conducente dell’auto con cui è avvenuto lo scontro. Ha perso la vita questo pomeriggio, mercoledì 4 agosto, un ragazzo di circa 20 anni in un Incidente stradale Giugliano in provincia di Napoli, in via nuova Sant’Antonio. Lo scontro frontale è avvenuto tra un auto e la moto guidata dal ragazzo. L’impatto è avvenuto alle 17. La vittima in particolare era a bordo di una motocicletta Yamaha insieme ad un altro ragazzo, e si è scontrato con una ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tragicooggi ail ragazzo a bordo della moto eil secondo passeggero e il conducente dell’auto con cui è avvenuto lo scontro. Ha perso la vita questo pomeriggio, mercoledì 4 agosto, un ragazzo di circa 20 anni in unstradalein provincia di Napoli, in via nuova Sant’Antonio. Lo scontro frontale è avvenuto tra un auto e la moto guidata dal ragazzo. L’impatto è avvenuto alle 17. La vittima in particolare era a bordo di una motocicletta Yamaha insieme ad un altro ragazzo, e si è scontrato con una ...

