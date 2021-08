In USA si propone di installare in auto sistemi che verifichino lo stato di ebbrezza

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Fra le maggiori cause di incidenti stradali in tutto il mondo, la guida indiè certamente ai primi posti . Non a caso il Senato degli Stati Uniti sta lavorando a una proposta di legge ...

Ultime Notizie dalla rete : USA propone

Fra le maggiori cause di incidenti stradali in tutto il mondo, la guida in stato di ebbrezza è certamente ai primi posti . Non a caso il Senato degli Stati Uniti sta lavorando a una proposta di legge ...New York, 04 ago 11:50 - L'Istituto italiano di cultura di Los Angeles"Un'estate con Alberto Sordi", la proiezione di quattro film del grande attore romano,...Una sala giochi americana ha proposto ai suoi giovani partecipanti un'esperienza alternativa, alla scoperta dei nomi che hanno reso grandi i videogames di un tempo ...Secondo le stime riportate martedì dall'American Petroleum Institute (Api), le scorte di greggio hanno registrato in Usa un calo di 880 mila barili nella settimana chiusa il 30 luglio.