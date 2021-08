In Svezia non hanno avuto il lockdown. E stanno meglio di noi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ma in Svezia non sono tutti morti? A giudicare dalle previsioni fatte nella primavera del 2020 e dalle notizie allarmistiche diffuse da tutti i media europei, nel Paese scandinavo dovrebbero essere tutti morti di Covid-19. Invece: anche nel pieno della nuova ondata estiva, dovuta alla diffusione della variante Delta, la Svezia registra meno vittime rispetto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ma innon sono tutti morti? A giudicare dalle previsioni fatte nella primavera del 2020 e dalle notizie allarmistiche diffuse da tutti i media europei, nel Paese scandinavo dovrebbero essere tutti morti di Covid-19. Invece: anche nel pieno della nuova ondata estiva, dovuta alla diffusione della variante Delta, laregistra meno vittime rispetto InsideOver.

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - bordienrico : RT @borghi_claudio: Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse tenuto… - giadaechwita : scusami @nosferatu_ele non posso venire a trovarti in svezia perché prestissimo avrò delle spesse importanti da sos… - MZorzy : RT @borghi_claudio: Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse tenuto… - bordienrico : RT @Lucagrossi66: Scusate, dopo un anno e passa senza avere risolto nulla, non possiamo passare al modello Svezia? -