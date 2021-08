Impresa Paltrinieri nel nuoto di fondo: è bronzo nella 10 chilometri. Seconda medaglia dopo l’argento negli 800 stile libero (Di giovedì 5 agosto 2021) La prova della 10 chilometri di nuoto è stata vinta dal tedesco Florian Wellbrock, che ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 1h48'33"7. Argento all'ungherese Kristóf Rasovszky. L’azzurro: «Ci riproverò a Parigi» Leggi su lastampa (Di giovedì 5 agosto 2021) La prova della 10diè stata vinta dal tedesco Florian Wellbrock, che ha conquistato lad’oro con il tempo di 1h48'33"7. Argento all'ungherese Kristóf Rasovszky. L’azzurro: «Ci riproverò a Parigi»

