I numeri in chiaro, Taliani: «L’aumento dei contagi? Conta il trend dei ricoveri, ed è buono. Meno allarmismi e più vaccini» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il numero dei nuovi positivi a Covid-19 oggi, 4 luglio, supera quota 6.500. Un dato in netto aumento rispetto ai giorni scorsi e che è inevitabile associare a una quarta ondata ormai cominciata. Ma la professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università “Sapienza” di Roma, Gloria Taliani, invita a non cedere agli allarmismi, cercando di tenere fissi i criteri di valutazione del rischio. «I numeri sono in salita e questo è senza un dubbio un segnale di ulteriore aumento della circolazione del virus», spiega, «ma si mantiene ancora stabile il rapporto tra i pazienti ricoverati in intensiva e il numero dei positivi che attualmente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il numero dei nuovi positivi a Covid-19 oggi, 4 luglio, supera quota 6.500. Un dato in netto aumento rispetto ai giorni scorsi e che è inevitabile associare a una quarta ondata ormai cominciata. Ma la professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università “Sapienza” di Roma, Gloria, invita a non cedere agli, cercando di tenere fissi i criteri di valutazione del rischio. «Isono in salita e questo è senza un dubbio un segnale di ulteriore aumento della circolazione del virus», spiega, «ma si mantiene ancora stabile il rapporto tra i pazienti ricoverati in intensiva e il numero dei positivi che attualmente ...

