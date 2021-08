Green Pass: alla logica di Agamben manca un piccolo terribile passo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con un nuovo articolo sulla Stampa, stamattina il filosofo Giorgio Agamben cerca di precisare il parallelo fra le leggi emergenziali di contenimento del Covid e quelle che condussero alla Shoah. Non è un’equiparazione, scrive, e sarebbe un’equiparazione abnorme, ma il tentativo di stabilire come, a decenni di distanza e in condizioni totalmente diverse, il rapporto fra scienza e politica produca effetti simili sul diritto e dunque sulla libertà. Agamben ricorda che le leggi razziali del 1938 furono precedute dal manifesto sul Giornale d’Italia in cui dieci preclari scienziati affermarono, su basi basi “puramente biologiche”, che l’umanità ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con un nuovo articolo sulla Stampa, stamattina il filosofo Giorgiocerca di precisare il parallelo fra le leggi emergenziali di contenimento del Covid e quelle che condusseroShoah. Non è un’equiparazione, scrive, e sarebbe un’equiparazione abnorme, ma il tentativo di stabilire come, a decenni di distanza e in condizioni totalmente diverse, il rapporto fra scienza e politica produca effetti simili sul diritto e dunque sulla libertà.ricorda che le leggi razziali del 1938 furono precedute dal manifesto sul Giornale d’Italia in cui dieci preclari scienziati affermarono, su basi basi “puramente biologiche”, che l’umanità ...

Advertising

borghi_claudio : Sarebbe bello non essere soli in questa battaglia. Faremo il possibile. 916 emendamenti per boicottare il Green p… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - borghi_claudio : La Lega presenta 900 emendamenti sul Green pass: 'Quanto quelli M5s sulla giustizia' - francescolett11 : RT @carlo_taormina: NO GREEN PASS PER DIRE NO A TUTTE LE LIMITAZIONI ALLA DISPONIBILITÀ DEL PROPRIO CORPO PER MANO DELLO STATO. SABATO 7 A… - blogsicilia : #notizie #sicilia Le Pro Loco scrivono a Draghi: “Sì al Green Pass ma serve chiarezza” - -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Vaccini dividono coppie e famiglie, è scontro in casa: 'Argomento tabù' Un problema per la coppia, soprattutto con il Green pass che dal 6 agosto è obbligatorio. Marco aveva già preso i biglietti per andare all'estero, ma per lei, senza la certificazione verde, diventa ...

Green Pass: alla logica di Agamben manca un piccolo terribile passo Con un nuovo articolo sulla Stampa , stamattina il filosofo Giorgio Agamben cerca di precisare il parallelo fra le leggi emergenziali di contenimento del Covid e quelle che condussero alla Shoah. Non ...

Green pass, come averlo con e senza codice il Resto del Carlino Vaccinazioni a Ragusa oltre il 77%, Cassì: “Bene, ma possiamo fare di più” Più vaccinati vuol dire meno ricoveri, meno casi da terapia intensiva, meno decessi e, con l’entrata in vigore del green pass, maggiore circolazione di denaro e conseguenti benefici per tanti ...

Arrivano i concerti siciliani di Max Gazzè, Diodato e Fiorella Mannoia Max Gazzè canterà giovedì 5 agosto a Linguaglossa, sull’Etna, al Colonnato dei Domenicani della San Tommaso Congress Hall. Il tour siciliano di Gazzè, che per l’occasione riprende in mano il basso, pr ...

Un problema per la coppia, soprattutto con ilche dal 6 agosto è obbligatorio. Marco aveva già preso i biglietti per andare all'estero, ma per lei, senza la certificazione verde, diventa ...Con un nuovo articolo sulla Stampa , stamattina il filosofo Giorgio Agamben cerca di precisare il parallelo fra le leggi emergenziali di contenimento del Covid e quelle che condussero alla Shoah. Non ...Più vaccinati vuol dire meno ricoveri, meno casi da terapia intensiva, meno decessi e, con l’entrata in vigore del green pass, maggiore circolazione di denaro e conseguenti benefici per tanti ...Max Gazzè canterà giovedì 5 agosto a Linguaglossa, sull’Etna, al Colonnato dei Domenicani della San Tommaso Congress Hall. Il tour siciliano di Gazzè, che per l’occasione riprende in mano il basso, pr ...