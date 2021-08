Fincantieri NexTech | rinnovato CdA per triennio 2021-2023

(Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – L’Assemblea diriunitasi lo scorso 29 luglio ha provveduto alla nomina del nuovo CdA per il. Il Consiglio risulta così composto: Presidente Giampiero Massolo, Vice Presidente esecutivo Gianfranco Roati, Amministratore delegato Andrea Viero. Gli altri consiglieri sono Lucia Cusaro, Barbara Gaione, Fabio Gallia e Laura Luigia Martini. Le soluzioni sviluppate dasono prevalentemente impiegate con finalità di difesa e sicurezza, ma trovano ampia applicazione anche in ambito civile, con particolare ...

