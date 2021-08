Come ha sbaragliato la concorrenza in lockdown | Jacobs e quella pista segreta a due passi da casa

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Alberto Papa è un commercialista bresciano ed ex atleta che, per la suaone, ha fatto realizzare nel 2020 nel giardino della sua villa di Manerba unad'atletica. Durante il primo, Marcell, ospite nell'albergo della madre a 100 metri di distanza, e suo vicino diha approfittato dellaper allenarsi e mantenere la condizione fisica. "Se ho dato un contributo anche io alla vittoria di Marcell? Sì, forse un piccolo aiuto", dice ora Papa, intervistato da Repubblica. "Il campione olimpico dei 100 metri si è trovato bene su...

Advertising

Milo_Meelow : @Corriere ?? fate più schifo voi con questo titolo di chi ne ha parlato per mesi come di una imbrogliona che avrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sbaragliato

il Giornale

L'ex campione giamaicano Usain Bolt ha puntato il dito contro le scarpe di Jacobs che lo avrebbero aiutato nella sua prestazione definendole come un'innovazione "strana ed ingiusta". In realtà, non c' ...Italia al 9° posto nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo: gli azzurri agganciano Francia e Olanda grazie all’oro del ciclismo su pista È un’Italia che, senza dubbio, va veloce! Dai 100 metri alla ve ...