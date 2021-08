Calciomercato Juventus | occhi su Danilo | la pretendente è in Bundesliga

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @FCBayern ha chiesto alla @juventusfc #Danilo: la risposta della Juve e la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, Kaio Jorge atteso in Italia per domani - Gazzetta_it : Juve, ecco Kaio Jorge. Un po' Firmino, un po' Lautaro: l’attaccante completo per i bianconeri - superevilangel : CALCIOMERCATO JUVENTUS - TRATTATIVE DEL 4/8/2021 - AleGobbo87 : RT @GiovaAlbanese: Adesso #KaioJorge è anche in divisa bianconera ?? #Juventus #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Lapotrebbe abbandonare la pista Manuel Locatelli per fiondarsi su Renato Sanches . Gli ultimi rumors di mercato vedono i bianconeri in difficoltà per il centrocampista del Sassuolo , con i ...... una cifra che lo renderà l'acquisto più costoso di sempre in Premier League, superando gli 89 milioni di sterline che il Manchester United pagò allaper Paul Pogba nel 2016. Grealish alla ...Il brasiliano, ex Santos, si è intrattenuto con i tifosi prima dei test fisici. Comincia l'avventura juventina per l'ex attaccante del Santos, Kaio Jorge. Il 19enne brasiliano è atterrato stamani all' ...Gianluca Di Marzio, tramite Twitter, ha rivelato che Merih Demiral domani farà le visite mediche con l'Atalanta: Erano in programma già per oggi, alla fine sono slittate a ...