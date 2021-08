Calciomercato Inter | Zapata vicinissimo Accordo con l’Atalanta

(Di mercoledì 4 agosto 2021), l’attaccante colombiano si avvicina: trovato undi massima trae Atalanta Sono ore frenetiche in casa. La società nerazzurra, che sta definendo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, avrebbe individuato in Duvanla migliore alternativa possibile al centravanti belga presente al momento sul mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri avrebbero trovato undi massima conper l’arrivo all’ombra del Duomo della punta colombiana: possibile operazione da 40 milioni di ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - Piergiulio58 : Inter, Mentana su vendita Lukaku: 'Zhang sbaglia, chieda aiuto'. E l'azionariato popolare... TUTTO E IL CONTRARIO D… - LetoAndry : RT @SkyTG24: Calciomercato, Lukaku ha comunicato all'Inter di volere il Chelsea -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

L'dal canto suo dovrà cercare un sostituto che possa essere all'altezza, cosa non facile perchè è quasi impossibile sostituire uno dei migliori centravanti del mondo che ha dato tanto alla ...Commenta per primo Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport la Lazio per Joaquin Correa , attaccante seguito anche dall', chiederebbe una cifra attorno ai 25 - 30 milioni di euro.Ormai è fatta: Lukaku ha chiesto all'Inter di essere ceduto al Chelsea. I nerazzurri aspettano il rilancio a 130 milioni di euro, mentre il belga firmerà un ...Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri aveva più di un dubbio che, giorno dopo giorno, stanno diminuendo: adesso è pronto a rimanere?