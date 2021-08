Brusaferro Iss | “Sì alla terza dose di vaccino per i più fragili La crescita dei casi? Ora è più contenuta

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 4 agosto 2021) ?Per evitare una quarta ondata abbiamo due strumenti: la vaccinazione e i giusti comportamenti. L’andamento dei contagi? Venerdì scorso osservavamo unanetta che ora sembra più. Ma dobbiamo vedere se il trend tiene?. A parlare è Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico, in un’intervista al quotidiano La Stampa, che sulla necessità dellavaccinale dice che ?per ora sappiamo che la risposta immunitaria va oltre i sei mesi, nuovi studi dicono più di otto. Ma sono dati in via di aggiornamento. Per questo oggi non ...