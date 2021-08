(Di mercoledì 4 agosto 2021) “Il primo semestre ha visto la conclusione dell’importante progetto strategico che ha consentito aBanca di compiere un significativo salto dimensionale grazie all’ingresso delle 620delacquistato daSanpaolo, il cui processo di integrazione si è completato con successo”. Lo spiega l’amministratore delegato, Piero Luigi, commentando i conti del semestre. “Abbiamo posto grande attenzione alle esigenze della clientela e alle specificità dei territori, come dimostrato dalla fiducia che i nuovi clienti hanno continuato a riservarci dopo essere entrati a far parte del nostro ...

Advertising

fisco24_info : Bper, Montani: 'Integrazione ramo filiali Intesa conclusa con successo': “Il primo semestre ha visto la conclusione… - TV7Benevento : Bper, Montani: 'Integrazione ramo filiali Intesa conclusa con successo'... - italiaserait : Bper, Montani: ‘Integrazione ramo filiali Intesa conclusa con successo’ -

Ultime Notizie dalla rete : Bper Montani

Borsa Italiana

E anche se, nuovo AD di, ha smentito le voci che danno la banca come promessa sposa di Banco BPM o di Popolare di Sondrio, una nota di Equita continua a scommettere su una operazione di ...Ieri Piero, pronto a sostituire l'a.d. diAlessandro Vandelli, in una intervista si è soffermato sul tema M&A. "A chi mi chiede sefarà parte del risiko, rispondo con chiarezza: gli ...Milano, 4 ago. (Adnkronos) – “Il primo semestre ha visto la conclusione dell’importante progetto strategico che ha consentito a Bper Banca di compiere un significativo salto dimensionale grazie all’in ...'Con ramo Ubi risultati positivi, soprattutto commissioni' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ago - 'Il primo semestre ha visto la conclusione dell'importante progetto strategico che ha c ...