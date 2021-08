Banche, semestre d’oro per Intesa Sanpaolo. Domani i conti di Mps, possibile un piccolo utile trimestrale. Alle 20 parla il ministro Franco (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il gruppo Intesa Sanpaolo ha chiuso i primi sei mesi dell’anno con utili per 3 miliardi di euro, in aumento di quasi il 18% rispetto allo stesso periodo del 2020. La prima banca italiana si attende di finire il 2021 con guadagni per almeno 4 miliardi di euro. I ricavi toccano i 10,8 miliardi di euro (+ 18,6%), grazie soprattutto ai 4,7 miliardi di euro garantiti dAlle commissioni (+13%) . Nel solo secondo trimestre dell’anno i profitti sono stati pari a 1,5 miliardi di euro. Calano i crediti deteriorati, ossia quei prestiti che rischiano di non essere restituiti nei tempi concordati a causa delle difficoltà dei debitori, in discesa del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il gruppoha chiuso i primi sei mesi dell’anno con utili per 3 miliardi di euro, in aumento di quasi il 18% rispetto allo stesso periodo del 2020. La prima banca italiana si attende di finire il 2021 con guadagni per almeno 4 miliardi di euro. I ricavi toccano i 10,8 miliardi di euro (+ 18,6%), grazie soprattutto ai 4,7 miliardi di euro garantiti dcommissioni (+13%) . Nel solo secondo trimestre dell’anno i profitti sono stati pari a 1,5 miliardi di euro. Calano i crediti deteriorati, ossia quei prestiti che rischiano di non essere restituiti nei tempi concordati a causa delle difficoltà dei debitori, in discesa del ...

